in foto: (La Presse)

Nel Lazio comunicati oggi 2289 contagi da coronavirus, 363 rispetto alla giornata di ieri, quando i nuovi casi sono stati 2.246 (per la prima volta sopra quota mille dall'inizio dell'emergenza legata alla diffusione della pandemia da Covid-19). I tamponi processati sono stati nelle ultime 24 ore 25mila, numero che rimane rispetto a ieri, quando ne sono stati elaborati circa 25mila. I dessi registrati sono 22. A Roma città i contagi sono stati oggi 1180 (ieri erano stati 1.073). Nelle altre province (Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina) i nuovi casi sono stati 652, quattro i decessi. Nel Lazio sono ricoverati ad oggi 1994 pazienti nei reparti ordinari (ieri erano 1873). In terapia intensiva sono ricoverati pazienti (ieri erano 175). In isolamento domiciliare ci sono 31780 persone.

I casi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 522 casi, si tratta di casi a domicilio e quarantasette sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 59, 60, 67, 71, 79, 84 e 93 anni con patologie;

Asl Roma 2: 95 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. 171 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 78, 82, 84 89 e 93 anni con patologie;

Asl Roma 3: sono 163 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Diciannove sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 79, 91 e 93 anni con patologie;

Asl Roma 4: 75 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre sono ricoveri e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 84 anni con patologie;

Asl Roma 5: 104 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 66 anni con patologie;

Asl Roma 6: 278 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie;

Asl di Latina: 205 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso;

Asl di Frosinone: 267 casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Trentaquattro sono ricoveri

Asl di Viterbo: 125 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono i ricoveri. Si registrano tre decessi.

Asl di Rieti: 55 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.