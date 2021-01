Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, 21 gennaio 2021, 1303 nuovi casi di coronavirus, 22 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, comunica la Regione Lazio, sono morte 36 persone, 25 in meno rispetto a ieri. Sono stati inoltre processati 12mila tamponi molecolari e 14mila tamponi antigenici rapidi. Il rapporto tra positivi e tamponi e al 10 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici il rapporto scende al 4 per cento. A Roma città i nuovi contagi sono oltre 688 e sono 305 quelli registrati nelle province. "Rispetto al giovedì della scorsa settimana registriamo un calo di 513 casi. Prevediamo un valore RT in calo di nuovo sotto a 1 e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti Covid", fa sapere la Regione Lazio

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

Nel Lazio sono attualmente positive 72685 persone. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2653, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 280. In isolamento domiciliare ci sono 69752 persone. Complessivamente sono decedute 4571 persone.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 349 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque casi sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 227 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosedici i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 99 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 138 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 167 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 69 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 35 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 21 gennaio 2021

Ad oggi i pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma sono 171, 8 in meno di ieri. Tra questi sono 29 quelli ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 1.833. Così si legge sul bollettino diffuso dall'ospedale romano.