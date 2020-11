I nuovi contagi da coronavirus diagnosticati nel Lazio mercoledì 18 novembre 2020 sono stati 2866 (ieri erano stati 2538, 328 in meno). Nelle ultime 24 ore la Regione Lazio ha comunicato 80 decessi, 21 in più rispetto a ieri, quando ne erano stati comunicati 59. Sono stati processati oltre 27mila tamponi, mentre ieri ne erano stati elaborati circa 25mila. A Roma città i nuovi positivi sono 1305, mentre nelle province si registrano 754 nuovi contagi e 16 morti per Covid. Il dato totale dei decessi nel Lazio è il più alto nella regione dall'inizio della pandemia.

I dati sui ricoveri per Covid nella Regione Lazio

Nel Lazio calano i ricoveri e aumentano i pazienti in terapia intensiva. I pazienti Covid-19 positivi con sintomi attualmente ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della rete del Lazio sono 3056 (ieri erano 3066, quindi 10 in meno). Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 318 (ieri erano 308). Complessivamente, ricordiamo, la rete Covid del Lazio può contare su circa 5300 posti letto, di cui circa 900 di terapia intensiva. E proprio quest'ultima ha superato la soglia critica fissata al 30%.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 549 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquantacinque sono ricoveri. Si registrano quindici decessi con patologie.

Asl Roma 2: 507 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoventicinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano ventuno decessi con patologie.

Asl Roma 3: 249 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie.

Asl Roma 4: 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Asl Roma 5: 477 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie.

Asl Roma 6: 242 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Asl di Latina: 244 i nuovi casi e si tratta di un caso di rientro dalla Lombardia e casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 73, 76 e 83 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 343 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 71 e 96 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 88 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi di 57, 78, 80, 81, 83, 85, 85, 85 e 93 anni con patologie.

Asl di Rieti: 79 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 84 e 93 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 18 novembre

Sono 250 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati all'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. 43 sono più gravi e necessitano di supporto respiratorio: sono quindi ricoverati nella terapia intensiva. I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1224.