Nelle ultime 24 ore sono quattordici le persone risultate positive al coronavirus. Di questi, 11 sono casi d'importazioni: 4 persone sono di nazionalità bengalese, una viene dal Venezuela, tre dall'India, una dal Montenegro, una dalla Tanzania e una dalla Romania. In particolare, nella provincia di Roma sono due i positivi trovati a Latina: si tratta di due uomini di nazionalità indiana residenti a Sabaudia. I quattro uomini di nazionalità bengalese sono stati trovati grazie ai tamponi effettuati nei drive in della capitale. Per i voli di rientro è stato attivato il contact tracing internazionale. "Indossare le mascherine è un elemento importante se non vogliamo correre il rischio di fare come la Catalogna – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – I Paesi attorno all’Italia hanno tutti casi in aumento e a Roma abbiamo l’aeroporto più importante a livello nazionale".

Nel Lazio mascherina obbligatoria

A breve nel Lazio la mascherina potrebbe presto diventare obbligatoria. "Abbiamo notato un calo diffuso e generalizzato della tensione. Osserviamo fenomeni preoccupanti. Da una parte ci sono i giovani. Girano senza mascherine, si ritrovano e si assembrano in piazza la sera e sono un pericolo per loro stessi e per le loro famiglie. Altra questione è quella dei casi di importazione, come quelli della comunità bengalese per cui ci sono ancora delle code. Non dobbiamo abbassare la guardia", ha spiegato l'assessore. Secondo D'Amato "la mascherina va sempre indossata, è l’unica vera arma che abbiamo per non disperdere il grande lavoro che abbiamo fatto fino a questo momento".