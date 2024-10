video suggerito

Controlli dei carabinieri al mercato Esquilino: sequestrati e distrutti 11 chili di granchi blu Undici chili di granchi blu sono stati sequestrati e distrutti dai carabinieri nell’ambito dei servizi di controllo al mercato Esquilino di Roma perché senza tracciabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

I controlli dei carabinieri al mercato Esquilino

I carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto dei carabinieri del Nas e del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Roma hanno sequestrato e distrutto undici chili di granchi blu e fatto multe per un totale di quasi 20mila euro al mercato Esquilino, uno dei luoghi più caratteristici e famosi di Roma. I granchi blu non avevano la tracciabilità, e per questo non potevano essere messi in commercio. Una mancanza grave, che ha fatto scattare immediatamente il sequestro e la distruzione, perché pericolosi per la salute pubblica. Mentre altri posti – due macellerie e due pescherie – avevano gravi carenze igienico sanitarie, oltre a presentare condizioni inadeguate nel trasporto di ovini macellati. In totale sono state undici le attività controllate, nove delle quali sanzionate per 19.900 euro. Cinque attività alimentari sono state invece multate perché non risultava indicato il paese d'origine dei prodotti ortofrutticoli.

La diffusione del granchio blu

Di granchio blu si è sentito molto parlare negli ultimi anni. Questo crostaceo è una specie invasiva e una minaccia per le specie indigene nel Mar Mediterraneo, soprattutto per i molluschi bivalvi come vongole e cozze. Si tratta allo stesso tempo di un crostaceo molto ricercato per la preparazione di piatti di mare, che in Italia può venire a costare anche tra i cinque e i sette euro al chilo. Fino allo scorso anno, i costi di vendita erano diventati molto alti, ma si sono abbassati negli ultimi tempi, arrivando anche a picchi di due/tre euro al chilo.