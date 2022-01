Contro un albero con lo snowboard, Manuel muore a 28 anni. La fidanzata: “Ho perso l’amore vero” Manuel Fagnani è morto nel pomeriggio di domenica 2 gennaio a soli 28 anni dopo un incidente sulle piste da sci di San Martino di Castrozza.

A cura di Natascia Grbic

"A cosa sto pensando… sto pensando che questa cazzo di vita è troppo cattiva.. non sono mai stata una che si piange addosso ma avevo trovato la gioia, l’amore vero… quello che ti fa sentire sicura, quello che ti fa sentire libera di essere te stessa, quell’amore unico che è davvero difficile trovare, e mi è stato portato via. Eri il mio tutto, non so come farò a tornare a casa nostra senza di te". Sono parole piene di dolore quelle di Giada, la fidanzata di Manuel Fagnani, il 28enne di Anzio deceduto nel pomeriggio di domenica 2 gennaio, dopo essersi schiantato con il suo snowboard contro un albero sulle piste di San Martino di Castrozza in provincia di Trento. La giovane era in vacanza con il fidanzato per passare qualche giorno spensierato sulla neve, ma quelli che dovevano essere giorni felici hanno avuto il più tragico degli epiloghi.

L'incidente sulle piste di San Martino di Castrozza

Manuel Fagnani si trovava sulle piste di San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, per passare qualche giorno di vacanza con la fidanzata. L'incidente che gli è costato la vita è avvenuto ieri pomeriggio sull'Alpe Tognola. Erano le 15 quando, per cause non note e ancora in via di accertamento, Manuel ha perso il controllo dello snowboard, andando a schiantarsi contro un albero. Da subito le sue condizioni sono apparse disperate: immediato l'intervento degli operatori del 118, che hanno tentato di tutto per salvargli la vita. Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. Purtroppo il ragazzo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La salma è stata affidata al medico legale per l'autopsia.