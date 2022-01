Si schianta contro un albero con lo snowboard in pista: Manuel muore a 28 anni Anzio è in lutto per la scomparsa di Manuel Fagnani, il tatuatore morto sul suo snowboard contro un albero sulle piste di San Martino di Castrozza in provincia di Trento.

A cura di Alessia Rabbai

Manuel Fagnani è morto sullo snowboard schiantandosi contro un albero sulle piste di San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. Ventotto anni, residente ad Anzio, in provincia di Roma, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. I drammatici fatti risalgono al pomeriggio di ieri, domenica 2 gennaio, e sono accaduti sull'Alpe Tognola. Secondo le informazioni apprese Manuel era insieme alla sua compagna, con la quale stava soggiornando in montagna per trascorrere alcuni giorni di vacanza e stava andando sullo snowboard, un'attività che molto amava. Giornate all'insegna di allegria, relax e spensieratezza, che hanno avuto un tragico epilogo. Erano circa le ore 15 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo mentre sfrecciava sulla pista 3 ed è finito contro un albero.

Il corpo di Manuel recuperato dai vigili del fuoco

Arrivata la richiesta d'aiuto, sul punto esatto dell'incidente sono arrivati gli operatori del Soccorso alpino che hanno recuperato il corpo finito in un punto difficile da raggiungere e i poliziotti. In soccorso al ventottenne, le cui consizioni di salute sono parse fin da subito gravi, è giunta l'eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano. La salma, trasferita in obitorio, è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.

Manuel Fagnani faceva il tatuatore ad Anzio

La notizia della scomparsa di Manuel si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e vengano celebrati i funerali. Manuel faceva il tatuatore ed era molto conosciuto ad Anzio e sul litorale a Sud di Roma. Tantissimi i messaggi d'addio pubblicati sui social network, che lo ricordano con affetto. Tra questi, il post di Giuseppe: "Quindici anni fa io e te: sempre insieme! Finale scudetto Grosseto – Nettuno. Ancora non ci credo a quello che è successo, mi mancherai fratello mio!".