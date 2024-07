video suggerito

Continua l’incendio a Casal Lumbroso, Protezione Civile chiede di tenere chiuse finestre e condizionatori Vigili del fuoco al lavoro anche oggi per spegnere l’incendio divampato ieri a Casal Lumbroso, periferia Ovest di Roma. Le fiamme sono arrivate molto vicine ad alcune abitazioni e a poca distanza dal parco acquatico Hydromania. La Protezione Civile raccomanda di tenere chiuse finestre e condizionatori nelle zone vicine al rogo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Proseguono anche oggi, giovedì 18 luglio, le operazioni di spegnimento e bonifica del vasto incendio divampato ieri in zona Casal Lumbroso-Massimina, periferia Ovest di Roma. I vigili del fuoco informano che al momento una squadra è impegnata nello spegnimento di sterpaglie e materiali di risulta. Il rogo è scoppiato, ricordiamo, praticamente alle spalle del parco acquatico Hydromania. Le fiamme sono arrivate nelle vicinanze di alcune abitazioni, che i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare per diverse ore.

Nella serata di ieri la Protezione Civile ha raccomandato alla popolazione residente nel raggio di tre chilometri dalle zone dell'incendio, a scopo precauzionale, di:

non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

a presa d’aria esterna; limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa, vista la concomitanza con l’ondata di calore di livello rosso.

L'area interessata dall'incendio divampato ieri è via di Casal Lumbroso, in zona Pantano di Grano, Massimina Pisana. Le raccomandazioni, come detto, sono rivolte alla popolazione residente nel raggio di tre chilometri dalla zona dell'incendio e cioè nel territorio del Municipio XII, zone dell'XI e del XIII.

La Protezione Civile ricorda inoltre che in caso di emergenza è possibile contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854. Per maggiori informazioni chiamare la Sala Coordinamento e Intervento Operativo del Dipartimento di Roma Capitale, attiva 24 ore al giorno 7 giorni su 7 ai numeri 800 854 854 oppure al 06 6710 9200.

Nelle prossime ore saranno pubblicati i risultati delle analisi dell'aria eseguite da Arpa Lazio per verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti e pericolose per la salute pubblica. Nel frattempo le raccomandazioni della Protezione Civile sulla chiusura di finestre e condizionatori rimangono valide anche per la giornata di oggi in attesa dei risultati dei campionamenti.