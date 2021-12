Consegnato il diploma ai genitori di Carlo Romanelli, il 19enne morto in un incidente con 2 amici Carlo Romanelli è morto in un incidente d’auto su via Casilina insieme agli amici Luigi Franzese e Matteo Simone, 20 e 19 anni. Nel sinistro è deceduto anche il 52enne Claudio Amato.

A cura di Natascia Grbic

Si è svolta ieri, nell'aula magna del liceo classico Carducci di Cassino, la cerimonia della consegna del diploma di Carlo Romanelli, il giovane morto a Pasqua in un tragico incidente stradale avvenuto mentre era in macchina con altri due amici. A giugno i compagni di classe hanno discusso la maturità per lui: un gesto simbolico, che ieri si è concretizzato nella consegna del diploma di maturità classica ai genitori. Il compimento di un percorso che Carlo non ha potuto purtroppo completare a causa del tremendo incidente che gli ha strappato la vita ad appena 19 anni. La preside del Carducci, Licia Pietroluongo, ha consegnato il diploma ai genitori di Carlo, alla presenza anche dei fratelli, degli zii e dei nonni. Un momento carico di commozione, apprezzato da tutta la famiglia.

L'incidente costato la vita a Carlo Romanelli è avvenuto alla vigilia di Pasqua su via Casilina, nel territorio di San Vittore del Lazio, al confine con la Campania in provincia di Frosinone. Due auto, una Fiat Sedici e un'Alfa Mito, si sono scontrate nella notte dopo che uno dei due veicoli ha invaso la corsia opposta. Carlo Romanelli si trovava all'interno dell'Alfa Mito insieme agli amici Luigi Franzese e Matteo Simone, 20 e 19 anni. Sull'altra auto, una Fiat Sedici, c'era invece il 52enne Claudio Amato: era uscito per comprare delle pizze da portare alla famiglia, e stava facendo ritorno a casa quando è avvenuto lo schianto. Per nessuno di loro c'è stato nulla da fare, tutti sono morti sul colpo. Le auto sono state sequestrate, così come i cellulari delle vittime: è stato accertato, infatti, che uno dei passeggeri a bordo dell'Alfa Mito era in diretta Instagram al momento dell'incidente. Dai video si è cercato di ricostruire cos'è accaduto, al fine di risalire alla dinamica in modo più preciso.