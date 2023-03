Consegna 1400 euro ad un falso direttore di banca: truffata una donna di 85 anni Un’altra donna è stata truffata da un falso direttore di banca: le ha detto al telefono che la figlia aveva un debito da oltre mille euro e l’85enne, temendo che potesse finire nei guai, gli ha consegnato il denaro.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto a Roma: un'altra donna anziana è stata truffata da due persone a cui ha consegnato oltre mille euro. Fortunatamente, però, il denaro è presto stato riconsegnato dai carabinieri alla donna, una vedova di 85 anni: subito dopo aver portato a termine il colpo, i truffatori sono stati sorpresi e scoperti dai militari che li hanno arrestati.

Cosa è successo: la truffa del finto direttore di banca

È accaduto ai danni di una donna residente nel quartiere di Giardinetti, nella zona a sud est della città di Roma, una vedova di 85 anni. Tutto è iniziato con una telefonata da una persona che si è presentata un direttore di banca: dall'altro capo del telefono l'uomo ha spiegato all'anziana che sua figlia aveva un debito da 1400 euro e, qualora non fosse stato onorato, lui si sarebbe visto obbligato a chiamare i carabinieri. Così, per aiutare la figlia, temendo che potesse finire nei guai, la donna ha consegnato il denaro richiesto al falso direttore di banca e ad una sua complice, nel frattempo arrivata a casa della donna per prendere il denaro.

L'intervento dei carabinieri

Una volta ottenuto i soldi, i due sono andati via dall'abitazione della donna: notandoli nel quartiere di Giardinetti, i carabinieri si sono insospettiti e hanno deciso di effettuare maggiori controlli. Hanno intercettato l'automobile a bordo della quale si trovavano i due e hanno iniziato a perquisirli fino a trovarli in possesso di 1400 euro circa in contante: si tratta di un uomo di 42 anni e di una donna di 43.

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati li hanno arrestati, perché gravemente indiziati di aver estorto denaro all'85enne, poi sono stati condotti in carcere. Il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia in carcere per entrambi in attesa del processo.

Le truffe ai danni delle persone anziane

Questo è soltanto uno dei tanti casi di truffa ai danni delle persone anziane davanti ai quali si trovano i carabinieri: per evitare che possano essere messe a segno nuove truffe con nuove dinamiche, i militari invitano sempre le vittime a denunciare quanto subito. Nel 2022, soltanto a Roma e provincia, gli arresti per truffa agli anziani sono stati 26, mentre le denunce sporte in totale 58, mentre dall'inizio del 2023 sono stati effettuati, per lo stesso motivo, 17 arresti e 12 denunce.