Confessa ai figli che il padre 7 anni prima le ha dato fuoco: "Cattivo e violento, per noi è morto" Una donna ha confessato dopo sette anni che le ustioni che aveva sul corpo erano state provocate dal marito nel tentativo di ucciderla. A convincerla a denunciarlo, i figli.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è finito a processo con l'accusa di aver provato a uccidere la moglie cospargendola di benzina e dandole fuoco. La donna, che ha riportato gravissime ustioni su tutto il corpo di cui ancora oggi porta i segni, è riuscita a confessare tutto ai figli dopo sette anni dall'accaduto, nel giorno del compleanno del più piccolo. Sono stati proprio loro, sorella e fratello, oggi 30 e 20 anni, a convincerla a denunciarlo. Da allora non hanno mai più voluto vedere il padre, descritto come una persona violenta, e hanno tagliato ogni rapporto con lui.

Come riportato da Tusciaweb, la donna aveva sempre raccontato ai figli di essere rimasta ustionata durante un incidente domestico. Aveva passato diverso tempo ricoverata al Sant'Eugenio, oltre a essere sottoposta a delicate operazioni per ricostruire il viso. I figli non hanno mai creduto alla sua versione, ma lei aveva continuato a rassicurarli, quando in realtà era tornata con il marito solo per loro: aveva paura che se si fosse saputo cosa aveva fatto il padre loro ne sarebbero rimasti danneggiati. E così, per sette anni, dal 2013, ha tenuto la verità nascosta. Fino alla sera del compleanno di 18 anni del figlio, quando ha confessato che era stato proprio il marito a darle fuoco. L'uomo inizialmente ha cercato di minimizzare, poi ha confermato tutto: "Avrei dovuto ammazzarti quel giorno", le ha urlato contro, prima di uscire di casa sbattendo la porta.

Al processo hanno testimoniato anche i figli della donna, raccontando gli abusi e il clima di terrore che l'uomo aveva instaurato in casa. "Abbiamo subito capito che doveva essere stato nostro padre a darle fuoco, perché la maltrattava, la insultava e la picchiava da sempre – le loro parole riportate da Tusciaweb – Era aggressivo e violento con lei e con noi, sia che fosse sobrio, sia che avesse bevuto come faceva tutti i giorni. Ma entrambi ci hanno detto e ridetto che era stato un incidente, per cui fino a quando la mamma non si è decisa a dirci la verità abbiamo vissuto col dubbio".