Concerto Renato Zero, un hotel sopra il Circo Massimo offre cena da 180 euro con vista sull’evento Hotel organizza cene in terrazza con vista sul Circo Massimo nelle serate degli spettacoli di Renato Zero. Il commento su Twitter: “Vista abusiva sui concerti”.

A cura di Beatrice Tominic

Centottanta euro per una cena con vista su uno dei monumenti più significativi della città di Roma. E sul concerto di Renato Zero. Questa la trovata di un hotel che si affaccia sul Circo Massimo che per le serate del 23, 24, 25, 28 e 30 settembre e il primo ottobre mette a disposizione degli avventori la terrazza con vista sull'evento. Non nasconde la sua idea, ma anzi la utilizza per attirare il maggior numero di clienti: "Cena spettacolo in terrazza con vista sul concerto", si legge sulla locandina creata per promuovere i due menu, uno con piatti a base di pesce un secondo a base di carne, a scelta del cliente.

E il commento di un utente, con tanto di immagine della locandina, approda anche su Twitter: "Questo hotel sopra il Circo Massimo che propone un menu da 180 euro con vista abusiva sui concerti di Renato Zero: genio".