Con lo scooter cade in un garage e resta tetraplegica: “Urtata da auto pirata, aiutatemi a trovarla” L’incidente è avvenuto nel 2019, in piazza Santiago del Cile a Roma. La donna era precipitata con lo scooter all’interno di un impianto di areazione, finendo in un garage. Ha sempre sostenuto che a urtarla è stata un’auto che poi è fuggita.

A cura di Natascia Grbic

"Buonasera, mi presento, mi chiamo Marzia Di Giovanna e sono la ragazza che in data 30/10/2019 alle ore 17, a bordo del mio scooter, ha avuto un incidente molto grave precipitando all’interno di un buco, che si trova all’interno della rotatoria di Piazza Santiago del Cile a Roma, a causa dell’urto con un auto, il cui conducente è scappato. Dopo due anni di calvario, non riesco ancora a vedere luce sulla mia vicenda. Per questo, chiedo a chiunque abbia assistito al fatto, di aiutarmi a ricostruire quanto accaduto, aiutandomi soprattutto nella ricerca del responsabile. Ringrazio sin da ora chiunque intenda aiutarmi, visto che, a causa dell’incidente sono rimasta paraplegica. Grazie ancora". È un appello accorato quello che ha lanciato poche ore fa su Facebook Marzia, la donna che due anni fa è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Roma, in piazza Santiago del Cile. In tanti ricordano quel sinistro, con la scooterista finita sopra la grata dell’impianto di areazione del parcheggio sotterraneo presente nell'area: le grate non sono riuscite a reggere il suo peso e lei è caduta giù di sotto. Un volo di undici metri, a causa del quale ha rischiato di perdere la vita. È sopravvissuta, ma il prezzo da pagare è stato alto, perché non può più muoversi.

Sul posto, subito dopo l'incidente, erano dovuti arrivare anche i vigili del fuoco oltre ai soccorritori del 118 e agli agenti della Polizia Locale. Per sollevare il corpo della donna, infatti, era stato necessario utilizzare un carro gru al fine di non farle del male. Ricoverata per diverso tempo all'Umberto I, aveva riportato diverse fratture ed era stata operata più volte. I vigili all'epoca avevano vagliato le varie telecamere di sorveglianza presenti nella zona: il sospetto è che qualcuno o abbia urtato Marzia con l'auto mentre percorreva via Santiago del Cile e che le abbia fatto perdere il controllo dello scooter. Nonostante le indagini però, non si è riusciti a risalire a nessun presunto responsabile. E dopo due anni, Marzia ha deciso di affidare il suo appello ai social, sperando che qualcuno che abbia visto l'incidente si faccia avanti, riportando informazioni utili.