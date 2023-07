Con le prostitute nell’auto dell’Ama: impiegato condannato al risarcimento di 20mila euro Dovrà versare 20mila euro all’Ama peculato e interruzione di pubblico servizio: questa la condanna all’impiegato (oggi in pensione) della municipalizzata dei rifiuti romana.

A cura di Beatrice Tominic

Ha utilizzato l'automobile di servizio dell'Ama, una Fiat Panda, per raggiungere le prostitute a venti chilometri di distanza dall'area in cui avrebbe dovuto lavorare. Questa è l'accusa nei fronti di N.G., impiegato, oggi in pensione, della municipalizzata dei trasporti. Nei suoi confronti erano stati chiesti 9 mesi di carcere per i reati di peculato e interruzione di pubblico servizio: nei suoi confronti, invece, i giudici hanno stabilito il pagamento di una provvisionale immediata di 20mila euro di multa da versare ad Ama che, nel processo di è costituita parte civile.

La vicenda

Si muoveva a bordo della Panda per lavoro: era uno dei capi squadra della municipalizzata e aveva il compito di controllare la raccolta dei rifiuti e il decoro stradale nell'area della Galleria Giovanni XXIII. Eppure, nel 2019, alcune segnalazioni lo hanno visto in via Cristoforo Colombo, a più di 20 chilometri di distanza dall'area di competenza, con l'auto di servizio.

L'impiegato ha sempre sostenuto di non aver mai avuto comportamenti inopportuni in orario di lavoro, ma secondo gli avvistamenti avrebbe utilizzato proprio l'automobile azienda per raggiungere le prostitute nel quadrante sud di Roma. Si trovava nella zona sud di Roma il 24 agosto, poi tre giorni dopo: in una delle due occasione, alcuni agenti della Polizia Locale lo hanno trovato in atteggiamenti equivoci, come spiega il Corriere della Sera.

Non solo: lo stesso copione si sarebbe ripetuto due giorni dopo, il 29 agosto 2019, nel suo giorno libero, sempre a bordo della Panda dell'Ama. Con l'auto di servizio avrebbe raggiunto la prostitute di via Cristoforo Colombo: in aula si è difeso raccontando di aver stretto rapporti con loro per questioni di lavoro, facendo favori in cambio della promessa di tenere la strada pulita.