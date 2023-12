Con l’auto in divieto di sosta al centro sportivo di Totti: raffica di multe per ex calciatori David Pizarro, Alessandro Romano, Diego Perotti e Davide Moscardelli sono stati multati per l’auto in divieto di sosta durante un evento di beneficienza al centro sportivo di Totti ad Ostia.

Frame dal video di Paolo Pasquali

Hanno parcheggiato l'auto in divieto di sosta alcuni ex calciatori di Lazio e Roma che domenica scorsa 10 dicembre hanno lasciato la macchina nei pressi del centro sportivo della famiglia Totti ad Ostia Antica. Gli ex calciatori stavano partecipando con una quadrangolare in campo all'evento di beneficienza "Diamo un calcio al cancro" dell'Airc, la Fondazione per la ricerca sul cancro, organizzato dalla Totti Soccer School e promosso dall'organizzazione Asd Solo Sport.

Ma prima di scendere in campo gli ex altleti hanno lasciato le macchine fuori dai posteggi, in divieto di sosta. Così sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno fatto una raffica di multe, una ventina, di 87 euro ciascuna, perché si trovavano parcheggiati parzialmente sul marciapiedi. Tra i multati ci sono: l'ex maglia giallorossa David Pizarro, soprannominato in campo El Pek, l'ex calciatore della Lazio Alessandro Romano, Diego Perotti e Davide Moscardelli, sempre As Roma.

"Il parcheggio principale del circolo è irraggiungibile perché la strada che attraversa la pineta è transennata per lavori ha commentato al Messaggero l'organizzatore dell'evento Paolo Pasquali – tutti i giocatori ex Lazio, ex Roma, e gli artisti che hanno partecipato alla manifestazione erano costretti a posteggiare davanti l'ingresso secondario, cercando di non creare problemi al traffico locale". A partecipare all'evento di beneficienza oltre alle quattro "vecchie glorie" del pallone di Roma e Lazio c'erano anche la nazionale di calcio sosia Cynthia 1920 e la nazionale italiana pugili, alcuni comici di Zelig, Colorado e Made in Sud.