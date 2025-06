video suggerito

Come rinnovare la tessera elettorale a Roma per i Referendum dell'8 e 9 giugno e dove richiederla Per recarsi ai seggi ed esprimere la propria preferenza di voto ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno sarà necessario un documenti d'identità e la tessera elettorale. In caso di necessità di rinnovo della tessera, gli uffici dei municipi sono aperti al pubblico anche con orari straordinari.

In vista dei cinque referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno per recarsi ai seggi ed esprimere la propria preferenza di voto sarà necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale valida. Per chi ha finito lo spazio oppure ha smarrito la propria tessera, gli uffici comunali offrono un servizio con aperture straordinarie per poter ricevere una nuova tessera elettorale in tempo per i due giorni di voto, quando i seggi saranno aperti da domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 di sera e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15 del pomeriggio.

Tessera elettorale scaduta, persa o senza spazi: come richiederla a Roma per votare

Il rilascio di una nuova tessera elettorale è possibile in qualunque municipio della Capitale per i cittadini residenti a Roma o presso il Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati. I casi in cui è possibile ritirare una nuova tessera personalmente o delegando un familiare sono i seguenti:

tessera non più utilizzabile per esaurimento spazi relativi alla certificazione voto (richiesta di una nuova tessere, previa esibizione della vecchia);

relativi alla certificazione voto (richiesta di una nuova tessere, previa esibizione della vecchia); tessera deteriorata (richiesta duplicato, previa consegna di quella deteriorata);

(richiesta duplicato, previa consegna di quella deteriorata); tessera smarrita (richiesta duplicato, previa autocertificazione prodotta dal sistema di gestione informatico delle tessere elettorali, senza necessità di denuncia alla Autorità competente). Si può presentare denuncia direttamente allo sportello;

(richiesta duplicato, previa autocertificazione prodotta dal sistema di gestione informatico delle tessere elettorali, senza necessità di denuncia alla Autorità competente). Si può presentare denuncia direttamente allo sportello; tessera sottratta (richiesta duplicato, previa consegna copia denuncia resa alla Autorità competente/sportello municipale).

L'operazione si svolge di persona negli sportelli appositi indicando le proprie generalità e il motivo che ha reso necessario un rinnovo. Le specifiche per i municipi che richiedono una prenotazione o appuntamento prima di raggiungere la sede sono consultabili nella sezione apposita del sito di Roma Capitale.

Dove richiedere la nuova tessera elettorale a Roma: luoghi e orari

La tessera elettorale potrà essere rinnovata in qualsiasi municipio della Capitale e non per forza in quello di residenza. Gli orari nei giorni prima del voto seguono il programma ordinario. Gli uffici sono aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, mentre il martedì e il giovedì l'orario di apertura è prolungato fino alle 17.

Le aperture straordinarie a Roma per il rilascio della tessera elettorale

La settimana dei referendum abrogativi e durante i due giorni di voto, gli uffici resteranno aperti con orari straordinari per permettere a tutti i cittadini di poter rinnovare la tessera ed esprimere il proprio voto. Da mercoledì 4 giugno a lunedì 9 giugno gli orari straordinari sono i seguenti:

Mercoledì 4 giugno dalle ore 8:30 alle ore 17:00,

Venerdì 6 giugno dalle ore 8:30 alle ore 18:00,

Sabato 7 giugno dalle ore 9:00 alle ore 18:00,

Domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00,

Lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

A Roma si potrà votare anche con l'attestato sostitutivo: chi può averlo e come richiederlo online

Oltre al rinnovo presso gli uffici è possibile anche scaricare online da casa un attestato di voto sostitutivo con cui recarsi al seggio. Oltre ai casi di tessera persa, deteriorata o senza spazi, possono accedere a questo servizio anche i cittadini romani che hanno cambiato residenza per il voto. L'intento è quello di evitare le lunghe code agli uffici municipali che si verificano soprattutto nei giorni di voto.

Il servizio online è disponibile nella sezione "Certificati Anagrafici e di Stato Civile Online" dove vengono elencate le operazioni per poter stampate autonomamente il certificato con cui recarsi al seggio al posto delle tessere elettorale. La procedura online non richiede costi ed è possibile solo con la verifica della propria identità digitale tramite SPID, CIE o CNS. Sarà necessario indicare chi usufruisce del servizio e dopo le verifiche appurate dal sistema si potrà procedere con la stampa del certificato.