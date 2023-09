Come posteggiare la bicicletta nelle stazioni metro di Roma: attivati 2mila parcheggi gratuiti Presentato oggi a Eur Magliana il nuovo progetto di mobilità sostenibile che permetterà ai cittadini di parcheggiare la propria bicicletta nelle stazioni della metropolitana. Novità anche per il noleggio dei monopattini elettrici, secondo quanto previsto dal regolamento entrato in vigore il 1° settembre.

A cura di Simone Matteis

Fonte: profilo Twitter di Roma Capitale

Da oggi sarà possibile andare da casa alla metro in bicicletta e parcheggiare gratuitamente al sicuro da vandali e malintenzionati. Nasce con queste premesse il nuovo sistema di bike parking: l'obiettivo è quello di incentivare il trasporto green nella Capitale attraverso l'utilizzo di un'app gratuita con cui gestire la prenotazione del box per la propria bicicletta.

Mobilità sostenibile a supporto del trasporto pubblico

I primi bike box sono stati inaugurati stamattina, giovedì 21 settembre, nella stazione della metropolitana di Eur Magliana alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha commentato così l'iniziativa: "Con le nuove bike box i cittadini potranno costruire percorsi di spostamento migliori, in questa città cosi grande e articolata, senza usare l'auto". A fargli eco l'Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che sottolinea l'importanza strategica del progetto: "Integrare mobilità sostenibile con il trasporto pubblico locale, e in particolare con le metro e le ferrovie, è lo scopo di questo servizio".

Previsti 2.000 bike box in tutta la città

Il piano nella sua interezza prevede la realizzazione di 2.000 bike box in 40 stazioni della metropolitana: i primi 408, finanziati grazie ai fondi Pon Metro 2014-2020, saranno attivati in 7 stazioni: Jonio, Eur Magliana, Ponte Mammolo, Laurentina, Anagnina, Arco di Travertino e San Paolo. Entro la fine del 2023 è prevista la realizzazione di altri 253 bike box in ulteriori 11 stazioni: Battistini, Bologna, Conca d'Oro, Giulio Agricola, Lucio Sestio, Pigneto, Policlinico, Porta Furba, Rebibbia, Subaugusta e Torre Maura.

Come funziona il bike parking

Per usufruire del servizio di bike parking sarà sufficiente utilizzare l’app gratuita "Bike Parking" attraverso la quale registrarsi al servizio, monitorare la disponibilità di posti, procedere alla prenotazione e infine aprire e chiudere il box al prelievo e al rilascio della bici.

Da Atac fanno sapere che, in una prima fase, il servizio sarà gratuito e disponibile solo per gli abbonati Metrebus. Una volta verificata la disponibilità di un box ed effettuata la prenotazione, per aprire lo sportello basterà cliccare sul pulsante virtuale che apparirà sull'app, dopodiché attendere una quindicina di secondi per la sua chiusura automatica. La stessa procedura andrà effettuata per procedere al ritiro della bicicletta.

Per informazioni e condizioni generali di utilizzo del servizio visitare il sito del servizio gestito da Atac.

La nuova modalità di servizio per i monopattini in sharing

Lo scorso 1° settembre è entrato in vigore il nuovo regolamento per i monopattini in sharing. Il servizio è stato affidato a tre aziende: Bird, Dott e Lime.

Nella Ztl Tridente, a tutela del decoro urbano, possono esserci al massimo 90 veicoli, 30 per ogni operatore. Un numero che può salire a 900 nella Ztl Centro storico (300 a operatore, esclusa ztl Tridente).

Nella Ztl Trastevere, invece, ne sono consentiti 70 per ogni operatore. Il servizio è esteso anche alle zone semicentrali e periferiche con stalli in prossimità dei nodi di scambio con il trasporto pubblico.

La sosta è consentita soltanto nelle aree autorizzate e in uso alle società affidatarie. Laddove gli utenti dovessero parcheggiare al di fuori delle zone individuate dal Comune, il noleggio prosegue e quindi si continua a pagare.

Se il mezzo viene abbandonato in punti che creano pericolo, degrado e intralcio al traffico, si incorre in una multa.

È prevista la gratuità per gli abbonati annuali Metrebus.

Il noleggio sarà consentito solo ai maggiorenni iscritti con carta d'identità.