Come ha fatto un turista 36enne a dare fuoco alla torre di controllo a Ciampino L'uomo che ha dato fuoco al locale tecnico della torre di controllo di Ciampino è riuscito a entrare in un'area interdetta al pubblico aggredendo un controllore dell'Enav.

A cura di Natascia Grbic

Ha seguito un controllore Enav che stava per attaccare il suo turno di lavoro presso la torre di controllo dell'aeroporto di Ciampino. Mentre l'uomo non si è accorto di nulla, lui lo ha colpito prendendolo di sorpresa, e infilandosi all'interno dell'edificio, interdetto al pubblico. Mentre il controllore dava l'allarme, segnalando la presenza di un intruso, lui ha colto l'occasione per appiccare il fuoco nel locale tecnico alla base della torre di controllo. Così l'uomo che oggi ha seminato il panico all'aeroporto di Ciampino, è riuscito a introdursi nel secondo scalo romano, mettendolo fuori uso per alcune ore.

L'aeroporto di Ciampino chiuso alcune ore

I voli sono stati dirottati su Fiumicino, mentre lui è stato arrestato: si tratta di un cittadino georgiano di 36 anni, arrivato in Italia da pochi giorni, e senza precedenti penali. Cosa lo abbia spinto al folle gesto, ancora non è chiaro, ed è motivo di indagine da parte degli investigatori, che vogliono vederci chiaro nella faccenda. Arrestato dagli agenti della Polaria, deve rispondere di attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento aggravato, incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Le fiamme sono state spente in breve tempo dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Dalle prime informazioni, sembra che i sistemi informatici presenti nel locale tecnico non abbiano subito forti danneggiamenti. Il rogo, infatti, è stato circoscritto, e non ha avuto il tempo di propagarsi e divampare ancora di più, nonostante il fumo che ha invaso la torre di controllo inizialmente abbia fatto pensare al peggio.

Le dichiarazioni di Salvini

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato che "Dopo i fatti che hanno colpito le ferrovie nelle scorse settimane, questa mattina all’aeroporto di Ciampino un altro gravissimo episodio di danneggiamento: un incendio alla torre di controllo appiccato da un immigrato senza fissa dimora arrivato pochi giorni fa nel nostro Paese, con pesanti disagi per tutto il sistema italiano dei trasporti e migliaia di lavoratori e passeggeri danneggiati. Il responsabile è stato fermato, ora serve che venga fatta chiarezza al più presto".