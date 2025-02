Incendio all’aeroporto di Ciampino, sospeso traffico aereo: voli in ritardo

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Sospeso temporaneamente il traffico aereo all'aeroporto di Ciampino. A causa di un piccolo incendio in un locale tecnico alla base della torre di controllo del secondo scalo romano, il personale della sala operativa è stato fatto allontanare per il fumo. Per questo voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi, in attesa che il fumo si disperda.

L'Enav in una nota segnala che non si registrano né feriti o intossicati né danni alle apparecchiature della torre di controllo. Le cause dell'incendio solo al momento sconosciute. Indagini in corso.

Informa Aeroporti di Roma su X: "ENAV informa che, a causa di un principio di incendio, già estinto, alla base della torre di controllo dell'aeroporto di Ciampino, decolli e atterraggi sono momentaneamente sospesi. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento".