Come cambia la viabilità a Roma per Natale: Ztl chiusa, trasporto pubblico rafforzato e sconti taxi La giunta capitolina ieri ha approvato il Piano Mobilità di Natale, che prevede il potenziamento del trasporto pubblico, ztl chiuse tutti i giorni tranne il 25 e 26 dicembre e sconti del 50% su taxi ed Ncc.

A cura di Alessia Rabbai

La viabilità a Roma cambia in occasione delle festività natalizie. Un provvedimento messo a punto dalla giunta capitolina con il sindaco Roberto Gualtieri, con l'approvazione ieri del Piano Mobilità, in vigore da domani mercoledì 8 dicembre a domenica 9 gennaio 2021. L'intento è quello di agevolare gli spostamenti in città, potenziando le zone del centro storico, in particolare le vie dello shopping e della movida, specialmente nei giorni festivi, i flussi di persone aumentano. Un'attenzione particolare sarà rivolta anche ai maggiori centri commericali della Capitale, che raccolgono romani e persone che abitano nell'hinterland di Roma, alla ricerca del regalo perfetto, con la corsa all'acquisto anche all'ultimo momento, prima delle chiusure di Natale. Ad essere agevolate dalle misure messe a punto per il trasporto pubblico anche i maggiori luoghi della cristianità, come San Pietro, chiese e basiliche, in occasione appunto delle celebrazioni religiose. L'assessore ai Trasporti Eugenio Patané lo aveva già anticipato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it.

Ztl chiusa tutti i giorni anche domenica e festivi

Durante le feste natalizie, tra l'8 dicembre e il 9 gennaio una delle modifiche alla viabilità riguarda la Ztl, che resterà chiusa con varchi attivi, anche la domenica e nei giorni festivi, dalle ore 6,30 alle 18, fino alle 19 per l'area del Tridente. Ciò vale per tutti i giorni, tranne che per il 25 e 26: a Natale e Santo Stefano le ztl a Roma sono aperte e i varchi non attivi.

Trasporto pubblico rafforzato a Roma per Natale

Il trasporto pubblico sarà rafforzato, con collegamenti potenziati per raggiungere il centro storico e le vie dello shopping, della movida e della cristianità. I potenziamenti riguardano in particolare le giornate del 8, 11, 12, 18, 19 dicembre sia per i mezzi di superficie come bus e tram, che per la metropolitana. Ci saranno più treni sulle linee A, B e B1. Il 24 dicembre, la Vigilia di Natale il servizio va dalle ore 5,30 alle ore 21, a Natale dalle 8,30 alle 13 e dalle ore 16,30 alle 21. La notte di Capodanno tra il 31 dicembre e il 1 gennaio la metropolitana chiude alle 2,30, il 1 gennaio il servizio è attivo dalle ore 8 alle 23,30.

Sconti su taxi ed Ncc

Per quanto riguarda gli spostamenti in città con taxi e Ncc ci sarabnno sconti del 50 per cento sulle corse per le donne dai 18 anni in su, gli under 26, gli over 60 e le persone con disabilità grazie a “Buoni viaggio”.