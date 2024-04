video suggerito

Antiterrorismo, a Roma è stata chiusa l'ambasciata israeliana La decisione di chiudere l'ambasciata israeliana a Roma è stata presa in seguito al timore di possibili rappresaglie in seguito al raid al consolato iraniano a Damasco.

A cura di Enrico Tata

È stata chiusa la sede dell'ambasciata israeliana a Roma in via Michele Mercati, zona Villa Borghese. Stando a quanto si apprende, la decisione è scattata in seguito al raid al consolato iraniano a Damasco.

Nella giornata di lunedì un attacco aereo ha distrutto parte dell'ambasciata iraniana a Damasco, Siria. Sono morte tredici persone. L'ayatollah Ali Khamnei ha detto che "Israele sarà punito" per il raid. "Faremo pentire il regime sionista di questo e degli altri crimini" ha dichiarato la Guida suprema. L'attacco non è stato rivendicato ufficialmente da Israele.

Per questo motivo, per paura di possibili rappresaglie dell'Iran, l'allarme è altissimo presso tutte le sedi delle ambasciate israeliane. Secondo i media israeliani, sono state chiuse in tutto 28 ambasciate nel mondo. La decisione arriva oggi, venerdì 5 aprile, nel Quds Day, la Giornata internazionale di Gerusalemme istituita nel 1979 dal leader della rivoluzione iraniana, Ruhollah Khomeini, che si tiene nell'ultimo venerdì del Ramadan, il mese sacro islamico. È stata istituita per esprimere sostegno ai palestinesi e opporsi a Israele. Si chiama così, infatti, perché al-Quds è il nome arabo di Gerusalemme.

In occasione del Quds Day sono attese manifestazioni contro Israele in tutto il Medio Oriente e Nord Africa, soprattutto in Iran, Iraq, Libano, Yemen, Giordania e Cisgiordania. Per questo motivo, si tratta di una giornata ad altissimo rischio disordini e attentati. terroristici.