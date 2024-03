video suggerito

Risorse per Roma cerca 200 addetti alla pulizia e al trasporto scolastico: come partecipare Risorse per Roma ha pubblicato un avviso per la selezione per l’assunzione a tempo indeterminato dii 200 addetti al servizio di ausiliari, addetti al servizio pulizie e addetti all’assistenza al trasporto scolastico. Come partecipare e dove candidarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

La società municipalizzata Risorse per Roma ha pubblicato un avviso per la selezione per l'assunzione a tempo indeterminato dii 200 addetti al servizio di ausiliari, addetti al servizio pulizie e addetti all'assistenza al trasporto scolastico.

Si tratta di contratti part time per minimo 20 ore settimanali per i servizi di ausiliariato e pulizia. Parametro annuo 10 mesi su

12 con zero ore Luglio ed Agosto. Previsti contratti part time minimo 15 ore settimanali per l'assistenza al trasposto scolastico. Parametro annuo 10

mesi su 12 con zero ore Luglio ed Agosto.

Nello specifico le figure richieste sono:

Leggi anche Va dal dentista per una pulizia dei denti, 17enne violentata durante la visita a Roma

ausiliariato e pulizia nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia Capitoline, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole

d'Arte e dei Mestieri e Centri di Formazione Professionale;

d'Arte e dei Mestieri e Centri di Formazione Professionale; assistenza al Trasporto Scolastico Riservato (alunni normodotati e disabili e Rom Sinti e Camminati,

delle Scuole dell'Infanzia Capitoline e statali – primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni

disabili, delle scuole secondarie e di secondo grado);

La sede di lavoro sarà all'interno del territorio di Roma Capitale. Non è richiesta la laurea o il diploma, ma il possesso di questi titoli darà diritto a punti aggiuntivi per la valutazione delle domande.

Prevista una prova preselettiva, che consisterà nell'espletamento di un test a risposta multipla su quesiti di natura logico attitudinale, se le domande supereranno la soglia di 5mila. Prevista anche una prova pratica che prevede lo svolgimento di prove pratiche di idoneità per l'accertamento delle

capacità ritenute essenziali per lo svolgimento delle mansioni richieste.

La domanda di partecipazione può essere effettuata sul sito apposito di Risorse per Roma, dov'è stato anche pubblicato il bando per la selezione.