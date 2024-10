video suggerito

“Come arrivo al Vaticano?” e ruba il portafoglio. Borseggiatrice arrestata non potrà più salire in metro Divieto di prendere la metro a Roma è la misura imposta dal giudice nei confronti di una borseggiatrice 30enne, arrestata in flagranza di reato di furto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Due agenti sulla bachina della metro (Foto di repertorio di Welcome to Favelas)

Arrestata in flagranza di reato con divieto di prendere la metropolitana per aver derubato alcuni passeggeri. Protagonista è una trentenne di origini bosniache, che gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Trevi hanno sorpreso mentre, appoggiandosi ai passeggeri dei vagoni strapieni della metro A, rubava portafogli. Si tratta di una donna pluripregiudicata per reati specifici: per lei è scattato il divieto di andare in metropolitana. I poliziotti l'hanno notata e bloccata, cogliendola in flagrante.

Secondo le informazioni apprese l'arresto è avvenuto nelle scorse ore lungo la banchina di una delle fermate della linea A della metropolitana. Gli agenti infatti si trovavano nella stazione della metro proprio per contrastare il fenomeno dei borseggiatori, che prendono di mira specialmente i turisti. La presenza della donna che camminava lungo la banchina non è sfuggita agli agenti, l'hanno riconosciuta, dato che si tratta di una persona nota alle forze dell'ordine e con precedenti specifici, e l'hanno tenuta d'occhio in maniera discreta.

I poliziotti hanno notato il modus operandi della donna, ben collaudato, che era sempre lo stesso: puntava i vagoni più pieni di viaggiatori per poi guardarsi intorno per cercare di capire chi tra i presenti avesse il portafoglio "più pesante". Ad essere presi di mira erano soprattutto i turisti. Approfittando dell'affollamento si appoggiava contro di loro per muoversi più agevolmente e, senza farsi scoprire, riusciva a frugare in zaini, borse e tasche.

Tra le vittime dei furti c'è una coppia di cinesi, ai quali per distrarli e mettere a segno il colpo a chiesto se sapevano darle le indicazioni stradali per raggiungere il Vaticano. La donna, fermata dai poliziotti in flagranza di reato, ha opposto resistenza all'arresto, che il giudice ha convalidato, vietandole di prendere la metropolitana.