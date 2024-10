video suggerito

Come accedere al bando voucher sportivi 2024: a Roma i ragazzi ricevono 500 euro per fare sport Pubblicato il bando per accedere ai voucher sportivi, un contributo di 500 euro per fare sport a Roma. L'avviso è destinato ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni e alle persone con disabilità.

A cura di Enrico Tata

Un contributo di 500 euro per permettere ai ragazzi e alle persone con disabilità di fare sport. È stato pubblicato sul sito di Roma Capitale il bando per accedere ai voucher sportivi. L'importo massimo, come detto, è di 500 euro ciascuno, con uno stanziamento complessivo di 1.500.00 euro. La novità di quest'anno è che i voucher saranno retroattivi, cioè possono essere utilizzati anche dai ragazzi che già hanno effettuato un'iscrizione a un centro sportivo della Capitale.

I requisiti per ricevere i voucher sportivi

I voucher sportivi sono destinati:

alle persone con disabilità residenti a Roma (in possesso di certificazione in corso di validità attestante la disabilità ai sensi della L. 104 del 05.02.1992)

residenti a Roma (in possesso di certificazione in corso di validità attestante la disabilità ai sensi della L. 104 del 05.02.1992) ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 5 e i 16 anni. Devono avere la residenza a Roma e appartenere a famiglie o nuclei conviventi aventi un reddito ISEE non superiore a 40mila euro.

Come e quando presentare la domanda

La richiesta per ottenere il Voucher Sportivo dovrà essere effettuata esclusivamente online a partire da mercoledì 23 ottobre 2024 fino alle ore 17:00 di giovedì 14 novembre 2024, mediante la Piattaforma telematica presente sul sito di Roma Capitale, accedendo alla sezione di proprio interesse.

Occorrerà accedere ai Servizi Online del sito di Roma Capitale e cliccare sulla sezione Sport, come spiegato nella guida per i cittadini pubblicata come allegato al bando.

L'assessore Onorato: "La novità è che i voucher saranno retroattivi"

"Purtroppo ancora oggi, in Italia, la prima causa per chi non fa attività fisica è di natura economica. Noi abbiamo fortemente voluto confermare la rivoluzione dell’anno scorso, quando abbiamo erogato il voucher a 4100 persone, di cui 859 con disabilità, per far diventare la pratica sportiva davvero un diritto per tutti a prescindere dalle condizioni fisiche, sociali ed economiche", ha commentato l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato.

La novità di quest'anno "è che i voucher avranno effetto retroattivo: i genitori che hanno già pagato un corso a settembre, potranno infatti ottenere il rimborso. Nei mesi scorsi si sono accreditate oltre 210 strutture di Roma con 20 mila corsi disponibili: numeri più alti rispetto ai 140 circoli e 16 mila corsi del 2023", ha spiegato l'assessore.