Colpito da una trave di metallo in testa, morto operaio: ennesimo incidente sul lavoro a Frosinone L’incidente sul lavoro è avvenuto oggi poco dopo le 12 in un’azienda di Ceprano. Sul posto i carabinieri di Pontecorvo e il magistrato della procura di Frosinone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Ennesimo incidente sul lavoro oggi nel Lazio: un operaio è morto questa mattina all'interno di un'azienda di Ceprano, in provincia di Frosinone, dopo essere stato colpito da una trave di metallo. La tragedia è avvenuta poco dopo le 12, durante il turno di lavoro. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118, ma per l'uomo – un 58enne residente a Pontecorvo – non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate, le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate ai soccorritori. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Pontecorvo e il magistrato della procura di Frosinone, che indagano sul caso.

Indagini sono in corso per capire la dinamica dell'incidente e soprattutto verificare se le condizioni di sicurezza nell'azienda siano state rispettate. Fondamentale, negli accertamenti, per vedere se vi siano eventuali responsabilità penali da parte della società per cui l'uomo era impiegato. Al momento non sembra siano state formulate ancora ipotesi di reato, ma non è escluso che vi siano sviluppi investigativi nelle prossime ore.

Nelle prossime ore saranno ascoltati molto probabilmente i colleghi dell'uomo che in quel momento stavano lavorando con lui. Sul posto era stata fatta intervenire immediatamente anche l'eliambulanza, proprio per non perdere tempo e accompagnare il prima possibile il 58enne in ospedale. Ma purtroppo, nonostante la tempestività, ogni soccorso si è rivelato inutile: la trave lo ha colpito così violentemente da averne causato la morte praticamente sul colpo. I soccorritori, dopo aver tentato di fare l'impossibile, hanno potuto solo dichiararne il decesso.