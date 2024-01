Colpi di pistola entrano in casa di un pregiudicato, avvertimento in zona Case Rosse Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, in casa c’erano una donna con il figlio. L’obiettivo degli spari sarebbe stato però il marito della signora, un pregiudicato attualmente detenuto in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Alcuni colpi di pistola sono stati sparati nella tarda serata di ieri, mercoledì 23 gennaio, in zona Case Rosse, periferia di Roma. Diversi proiettili sono stati sparati contro la porta di ingresso di un'abitazione in via Cercepiccola. Sembrerebbe un avvertimento. Due pallottole sono entrate all'interno dell'abitazione, ma non hanno ferito i residenti.

Sul posto, dopo una segnalazione arrivata al 112, i carabinieri di Settecamini e i colleghi della compagnia di Tivoli. Le indagini sono tuttora in corso.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, in casa c'erano una donna con il figlio. L'obiettivo degli spari sarebbe stato però il marito della signora, un pregiudicato attualmente detenuto in carcere.