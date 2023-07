Colosseo, ancora uno sfregio: turista tedesco di 17 anni fermato e denunciato Il ragazzo si trovava in gita con un insegnante. È il terzo caso in pochi giorni.

A cura di Redazione Roma

Ancora uno sfregio al Colosseo. Nella giornata di ieri un turista tedesco, un ragazzo di diciassette anni in gita con un insegnante, è stato individuato e denunciato per aver danneggiato il monumento. Il giovane avrebbe "grattato" una parete con un oggetto danneggiando il laterizio. Quello di ieri è il terzo caso in soli venti giorni di danneggiamenti all'Anfiteatro Flavio. Ora rischia un processo penale a una multa fino a 15.000 euro.