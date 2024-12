Collettivi occupano la facoltà di Lettere alla Sapienza: “In piazza contro il Ddl Sicurezza”

video suggerito

Occupata alla Sapienza la facoltà di Lettere contro il Ddl Sicurezza: "Vogliamo costruire un'opposizione studentesca, universitaria e giovanile".

A cura di Beatrice Tominic

Alla vigilia del corteo organizzato contro il Ddl Sicurezza, alcuni collettivi dell'università della Sapienza hanno occupato la facoltà di Lettere. "Occupazione contro il ddl paura", si legge in uno degli striscioni srotolati nei corridoi della facoltà. "Resistere", si legge in un altro, oltre all'invito di scendere in piazza nella giornata di oggi.

Sapienza occupata, i collettivi entrano a Lettere contro il ddl sicurezza

Il corpo studentesco dei collettivi si è schierato ieri sera ed è entrato nella facoltà di lettere per protestare contro il ddl sicurezza, alla vigilia del corteo organizzato dalle altre associazioni di studenti medi e universitari e dei sindacati. La loro, come hanno spiegato gli stessi studenti, è un'azione di rilancio in vista del corteo. Alcuni sono rimasti a dormire nelle aule questa notte e si apprestano a prepararsi per la manifestazione con appuntamento alle 13 a piazzale Aldo Moro.

Le dichiarazioni dei collettivi

"Come studenti di questo Paese abbiamo occupato la facoltà di Lettere della Sapienza, per costruire un'opposizione studentesca, universitaria e giovanile al ddl sicurezza, un progetto di legge liberticida che svuota la nostra democrazia, individuando in migranti, studenti, attivisti e movimenti sociali dei nemici da reprimere e silenziare – hanno scritto sui social – Abbiamo una visione chiara di quella che dovrebbe essere la sicurezza nelle nostre università, nelle nostre scuole, nelle nostre città: contro la vostra repressione, i vostri tagli e la vostra censura opponiamo un modello di formazione finanziato, accessibile a tutti e gratuito: continueremo a mobilitarci in tutto il Paese per costruire un'alternativa a questo sistema".