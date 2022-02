Colle Salario, appartamento prende fuoco: paura tra i residenti per le fiamme alimentate dal vento Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e i Vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Roma, in zona Colle Salario. Per cause ancora da accertare è andato a fuoco un appartamento in una palazzina in Monte San Giusto, al civico 10. Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e i Vigili del fuoco. Paura tra i residenti della zona, con le fiamme alimentate dal forte vento che ha soffiato per ore oggi sulla capitale. L'incendio è stato spento quasi completamente dai vigili urbani prima dell'arrivo dei pompieri, che poi hanno terminato il lavoro. Nessuna persona è rimasta ferita, il palazzo non ha riportato grossi danni strutturali. Al momento non sono note le cause dell'incendio.

A fuoco un furgone: all'interno il corpo di un senza fissa dimora

Quello a Collo Salario non è stato l'unico incendio della giornata. In via Angelo Emo, nei pressi dei Musei Vaticani, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio di un furgone verso le 10.40 del mattino. Questa volta però, l'epilogo è stato tragico: all'interno del mezzo è stato trovato il corpo esanime di un uomo, ormai morto. Inutili i soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimarlo: gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.