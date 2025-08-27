Colf assunta con annuncio social, deruba la proprietaria di casa la prima notte di lavoro: arrestata

Una collaboratrice domestica assunta tramite un annuncio sui social network ha derubato la sua datrice di lavoro la prima notte in casa. Ha accusato i poliziotti di essersi messi d’accordo con lei per portarle via il denaro ed è stata arrestata.

Immagine di repertorio

Ha risposto a un annuncio pubblicato sui social network, riuscendo a farsi assumere come collaboratrice domestica, per poi derubare la sua datrice di lavoro. È successo in un'abitazione nel quartiere Alessandrino a Roma. Protagonista è una cinquantunenne, che gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per rapina impropria e diffamazione di pubblico ufficiale. A seguito di accertamenti è emerso che la donna aveva precedenti per gli stessi reati.

Una residente aveva bisogno di un aiuto in casa, dunque ha pubblicato un annuncio sui social network. La cinquantunenne ha risposto al post, riuscendo a guadagnarsi la sua fiducia e farsi assumere come collaboratrice domestica. Insieme al lavoro avrebbe avuto anche un posto in cui dormire, infatti avrebbe vissuto sotto allo stesso tetto della sua datrice di lavoro. Ma già la prima notte in cui si trovava in casa la colf ha derubato la donna, portandole via 650 euro dal portafoglio che aveva lasciato nella borsa appesa all'appendiabiti.

Quando la donna si è resa conto che le mancavano dei soldi, ha chiesto spiegazione alla sua collaboratrice domestica, ma lei ha cercato di scappare via, prendendola a spinte e strattonandola. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino e del commissariato Torpignattara, che hanno trovato le due donne in giardino a litigare.

I poliziotti hanno chiesto alla colf di aprire la valigia che aveva con sé, così è stata costretta ad ammettere che al suo interno ci fosse del denaro. Soldi però che non sapeva spiegare dove aveva preso. Trovandosi ormai allo scoperto, la cinquantunenne ha accusato i poliziotti di essersi messi d'accordo con la donna per farla finire nei guai e per dividersi il bottino. Gli agenti l'hanno dunque arrestata per il reato di rapina impropria e di diffamazione di pubblico ufficiale.