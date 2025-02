video suggerito

Clochard preso a calci in testa da un ragazzo sulla Roma Lido, è grave: l’aggressore è scappato Sul caso indaga la polizia di Spinaceto, che sta raccogliendo le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sembra che ad aggredirlo sia stato un ragazzo, che poi si è allontanato indisturbato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ha ancora un nome chi, nella serata di sabato, ha aggredito un uomo sul treno Roma Lido, nei pressi della stazione di Acilia. Si tratterebbe però, stando ad alcune testimonianze di chi ha assistito alla scena, di un ragazzo che si trovava in gruppo con alcuni amici. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata picchiata brutalmente con pugni e calci alla testa da un giovane, che poi è sceso dal treno facendo perdere le sue tracce. A causare il folle gesto, forse una spinta involontaria dell'uomo – una persona senza fissa dimora che sembra fosse in forte stato di alterazione alcolica – alla fidanzata del ragazzo.

L'uomo brutalmente picchiato si trova in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, e non ha ancora ripreso conoscenza. A dare l'allarme sono stati gli altri passeggeri del convoglio, che hanno avvertito le autorità e i soccorsi di quanto appena avvenuto sul treno. Nonostante questo, chi ha aggredito l'uomo non è stato fermato ed è riuscito ad allontanarsi indisturbato senza che nessuno gli dicesse nulla.

Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo con ferite profonde al volto e alla testa. Data la gravità delle sue condizioni, immediato è stato il trasferimento in ospedale in codice rosso, mentre gli agenti del commissariato Spinaceto hanno avviato subito le indagini per risalire al responsabile dell'aggressione. Data la presenza di numerosi testimoni che hanno assistito alla scena, non dovrebbe essere difficile risalire all'identità del ragazzo, che potrebbe essere raggiunto dalla polizia nelle prossime ore.