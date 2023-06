Claudia Montanarini ex tronista di Uomini e Donne assolta: non ha maltrattato i suoi 3 figli Assolta perché il fatto non sussiste, è la sentenza del giudice nei confronti di Claudia Montanarini, la tronista di Uomini e Donne accusata di maltrattamenti in famiglia.

A cura di Alessia Rabbai

Claudia Montanarini

Claudia Montanarini è stata assolta dall'accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi tre figli. L'ex tronista della trasmissione televisiva ‘Uomini e Donne' in onda su Canale Cinque era finita a processo davanti al Tribunale di Roma. Ha dovuto affrontare le udienze fino a quando il giudice non ha emesso la sentenza di assoluzione perché "il fatto non sussiste". Così è uscita in lacrime dal Tribunale, accompagnata dal suo avvocato difensore Di Mattia, il verdetto sancisce la fine di una brutta vicenda. A chiedere al giudice l'assoluzione è stato pubblico ministero.

Le liti con l'ex marito nelle aule giudiziarie

Claudia e i suoi due ex compagni hanno trascorso anni nelle aule giudiziarie e hanno affrontato un lungo processo per la separazione dal marito nel 2013. Con il suo ex si è scambiata negli anni accuse e denunce reciproche. Era imputata per aver insultato e maltrattato l'ex davanti ai suoi tre figli. I minori i fatti secondo l'accusa erano costretti ad assistere alle liti con il padre, che accusava ad esempio di non pagare le bollette. La tronista è stata inoltre accusata di averli picchiati e di aver impedito loro di parlare con il padre se quest'ultimo non avesse versato l'assegno di mantenimento concordato, causandogli "gravi conseguenze psicologiche".

Claudia Montanarini assolta da ogni accusa

Inoltre sempre per l'accusa Claudia avrebbe insultato il marito davanti ai figli quando era finito ai domiciliari per l'inchiesta Mondo di Mezzo, dalla quale è stato poi assolto. Il giudice ha messo sulla vicenda giudiziaria finalmente la parola fine e Montanarini è stata assolta da ogni accusa.