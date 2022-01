Civitavecchia, trasportava 120 kg di droga da Barcellona all’interno di un camion: arrestato un 40enne Nella giornata di oggi, martedì 18 gennaio, nel porto di Civitavecchia è stato trovato un carico di 120 kg di droga, hashish e marijuana, proveniente da Barcellona. Arrestato il conducente, un uomo di 44 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, martedì 18 gennaio, al porto di Civitavecchia è stato scoperto un carico di 120 chilogrammi di droga, fra hashish e marijuana, a bordo di un camion provenuto da Barcellona. La scoperta è avvenuta durante un controllo sui passeggeri e sulle merci provenienti dallo scalo spagnolo verso il porto della cittadina del litorale romano: l'operazione è stata eseguita dagli Comando Provinciale di Roma edagli operatori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ad un primo controllo, effettuato con lo scanner, l'esito è apparso negativo, così le forze dell'ordine hanno deciso di svolgere un'ispezione più approfondita, grazie anche alla reazione davanti al carico del cane antidroga Bacca: i militari sono riusciti a scovare la droga nascosta in mezzo alle scatole di aglio, poste probabilmente per tentare di confondere il fiuto dei cani antidroga. Per il conducente del mezzo, un cittadini italiano di 44 anni, è scattato subito l'arresto con l'ipotesi di reato di traffico internazionale di droga.

Civitavecchia, 4 arresti per droga: il carico arrivava da Olbia

Anche il mese scorso, a dicembre, le Fiamme Gialle sono riusciti ad intercettare un altro carico di droga, stavolta di 76 chilogrammi, grazie all'aiuto del cane antidroga Fanda. Stavolta il carico, ritrovato in mezzo a vecchi mobili sempre a bordo di un tir, è arrivato alla città portuale a nord di Roma dalla Sardegna, salpando dal porto di Olbia ed era destinato alla piazza di spaccio romana: una volta approdato, il tir avrebbe dovuto raggiungere un vecchio deposito a Monterotondo, un altro comune distante una quarantina di minuti in automobile a nord est della capitale. Questa operazione ha portato, invece, all'arresto di 4 persone.