Civitavecchia senz’acqua a causa del maltempo: quando verrà ripristinato il servizio idrico

A cura di Enrico Tata

Alcune zone di Civitavecchia senz'acqua a causa del maltempo di questa notte. L'azienda Acea Ato 2 ha comunicato che, a causa delle avverse condizioni meteo, è stato necessario ridurre la portata dell'impianto Poggio Capriolo.

Queste le vie della città in cui si potranno verificare mancanze d'acqua o abbassamenti di pressione:

via dell'Orto di Santa Maria,

via Gian Battista Falda,

via dei Rocchi,

via San Liborio,

via Nuova di San Liborio,

via Onofrio Brancato,

via Francesco Navone e vie limitrofe.

La risoluzione del problema è previsto per la tarda serata di oggi, mercoledì 16 novembre. Per limitare il disservizio alla cittadinanza, si legge in una nota, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di autobotte che sarà disponibile fino alle 22 in via dell'Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio.

"Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335. Acea Ato 2 si scusa per il disagio", riporta ancora il comunicato.

Nei prossimi giorni previste sospensioni idriche anche a Lanuvio, venerdì 18 novembre, il 18 novembre in alcune vie del Municipio XIII di Roma e, ancora, il 17 novembre a Manziana. Per quanto riguarda il Municipio XIII le zone interessate sono le seguenti: via Enrico Bondi, via Suor Maria Agostina da via Cornelia a via Cereseto, vie limitrofe.

A Lanuvio, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 22:00 di venerdì 18 novembre alle ore 08:00 di sabato 19 novembre si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua in queste vie: via San Lorenzo, via Sforza Cesarini, piazza Carlo Fontana, via della Libertà, via Roma, via Alcide De Gasperi, via Antonio Gramsci, via Laviniense e vie limitrofe.