Civitavecchia, 17enne cade da un muretto durante una festa di compleanno: è gravissima

Dramma Civitavecchia, dove questa notte una festa di compleanno di un adolescente si è trasformata in una tragedia. Secondo quanto ricostruito una ragazza di diciassette anni durante i festeggiamenti è precipitata dalla passeggiata di Pirgo sul lungomare, finendo in coma. Era circa l'una e trenta di notte quando è scattato l'allarme da parte degli amici. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che, constatate le gravissime condizioni della giovane, ne ha disposto il trasporto in eliambulanza verso la capitale. La ragazza è stata ricoverata così al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere passata per l'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Le condizioni della 17enne precipitata a Civitavecchia

La ragazza si trova in questo momento in coma farmacologico. Operata nella notte per rimuovere un grande ematoma celebrale creatosi ha seguito della caduta nel vuoto, la prognosi rimane ancora riservata e rimane ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Sono invece a lavoro in queste ore i carabinieri, impegnati nel ricostruire cosa sia accaduto durante la festa, se la giovane fosse lucida e la dinamica di quello che sembrerebbe un drammatico incidente.

Le indagini dei carabinieri

Da quanto si apprende sono già ascoltati molti dei ragazzi e delle ragazze presenti, molti dei quali minorenni, affranti da quanto accaduto alla loro amica e coetanea. Nel punto in cui la giovanissima è precipitata inoltre, all'altezza del civico 28 di via Duca D'Aosta, il muretto è rinforzato dalla presenza di sbarre metalliche, proprio per prevenire eventuali cadute. Al momento è escluso il gesto volontario.