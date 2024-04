video suggerito

Picchia lo zio a una festa di compleanno, poi tira fuori una pistola: denunciato 30enne L'uomo ha seminato il panico alla festa di compleanno. I parenti lo hanno bloccato e chiamato i carabinieri, che lo hanno denunciato.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trent'anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con le accuse di detenzione di arma in assenza di licenza, percosse e minacce. Ha minacciato lo zio con una pistola, rivelatasi poi a salve, seminando il panico a una festa di compleanno che si stava tenendo in un locale pubblico. A chiamare le forze dell'ordine sono stati gli altri parenti, terrorizzati da quello che stava accadendo: inizialmente, infatti, non si era capito se la pistola fosse vera o meno. E il timore che il 30enne potesse rivolgere l'arma verso qualcuno e fare fuoco ha preoccupato tutti quanti.

L'episodio è avvenuto a Roma nei giorni scorsi. Da quanto raccontato da alcuni testimoni, il 30enne era a una festa di compleanno in un locale, insieme alla sua famiglia. Per futili motivi ha cominciato a discutere con lo zio. Ben presto si è arrivati a toni sempre più accesi e alle mani, con il 30enne che ha aggredito lo zio. Gli altri parenti si sono messi in mezzo e li hanno separati, sperando che fosse finita lì. E invece l'uomo è andato in macchina, ha preso la pistola ed è tornato alla festa, alzandola al cielo con fare minaccioso e cominciando a premere il grilletto. Ovviamente il panico si è subito diffuso tra i partecipanti, terrorizzati dalla scena.

Le persone presenti alla festa sono riuscite a bloccare il 30enne e a chiamare il 112. Quando i carabinieri sono arrivati, gli invitati hanno consegnato loro un caricatore in metallo che si è rivelato poi appartenere alla pistola a salve. L'aggressore è stato perquisito. Addosso aveva alcune placche metalliche del ministero della Difesa, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Sono state sequestrate, e lui denunciato.