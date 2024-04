video suggerito

Diciassettenne caduta da un muretto a Civitavecchia: operata alla testa, è in prognosi riservata È stata operata alla testa per rimuovere un ematoma la 17enne caduta da un muretto a Civitavecchia, mentre festeggiava il suo compleanno. Il punto in cui è precipitata è di un locale chiuso, per lavori di ristrutturazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È ancora in condizioni gravissime la ragazza di diciassette anni caduta dal muretto del Pirgo, sul lungomare sul lungomare Thaon di Ravel a Civitavecchia, in provincia di Roma. L'episodio risale alla serata tra sabato 20 e domenica 21 aprile, mentre la giovane stava festeggiando il suo compleanno, era circa l'una. Sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, per rimuovere un ematoma alla testa, si trova in prognosi riservata, ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Agostino Gemelli, ma da quanto si apprende non rischierebbe di morire. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che ascolteranno i presenti e passeranno al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona.

La 17enne stava festeggiando il suo compleanno

Al momento dell'accaduto, una tragedia sfiorata, l'adolescente si trovava in compagnia di amici sul lungomare di Civitavecchia e stavano festeggiando il suo compleanno nei locali della movida, quando è precipitata da un muretto e ha fatto un volo di diversi metri. La scena è avvenuta davanti agli occhi degli invitati e subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Sono stati attimi di paura, le condizioni di salute della ragazza sono parse fin da subito critiche. Sul posto arrivata la segnalazione è giunto il personale sanitario, con l'ambulanza, che l'ha presa in carico e trasportata prima all'ospedale San Paolo di Civitavecchia e poi è stata trasferita al Gemelli con l'elisoccorso.

Il muretto è di un locale chiuso per lavori di ristrutturazione

Sul luogo dell'incidente i carabinieri e la Asl Roma 4 di competenza territoriale hanno svolto un sopralluogo, dal quale è emerso, come riporta Il Messaggero, che il muretto dal quale è caduta la diciassettenne è di un locale chiuso per lavori di ristrutturazione.