video suggerito

Accoltella un coetaneo durante una rissa al Pigneto: 17enne fermato per tentato omicidio Il gip ha disposto la comunità per minori per un 17enne indiziato per tentato omicidio. Avrebbe accoltellato un coetaneo vicino alla metro C Pigneto, durante una rissa tra adolescenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha partecipato ad una rissa al Pigneto lo scorso marzo, durante la quale un ragazzo di diciassette anni è rimasto ferito a coltellate. Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un'ordinanza della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di diciassette anni, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. Ad eseguirla sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni, su disposizione del giudice del Tribunale dei Minorenni, come richiesto dalla Procura. Il provvedimento è scattato al termine delle indagini, dopo la rissa avvenuta lo scorso 5 marzo in zona Pigneto a Roma. Vittima del ferimento era un minorenne, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti.

Il 17enne rintracciato vicino alla metro C Pigneto

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dagli agenti della Polizia di Stato coordinati dalla Procura nel tardo pomeriggio del 5 marzo scorso è nata una rissa tra giovani al Pigneto. A prenderne parte è stato anche il diciassetenne, rintracciato dalla polizia. Gli investigatori del Commissariato Porta Maggiore l'hanno trovato mentre stavano facendo dei controlli vicino alla fermata Metro C. Sono intervenuti quando hanno sentito delle urla provenire dall'ingresso dei tornelli di accesso alla metropolitana. C'era un gruppo di ragazzi, alcuni si sono allontanati.

Portato in una comunità per minori

I poliziotti sono riusciti ad identificare alcuni ragazzi, tra i quali appunto anche il diciassettenne. Ha fatto cadere un grosso coltello da cucina. Una ragazza che era con lui lo ha puntato contro agli agenti, perché non voleva dirgli come si chiamava. Tutti e due i giovani sono stati bloccati e portati negli Uffici del Commissariato Porta Maggiore, per gli accertamenti di rito. Poi il diciassettenne è stato condotto in una comunità per minori.