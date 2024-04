Si picchiano a scuola: rissa fra tre 17enni al liceo, trasportate al Gemelli

video suggerito

Rissa in classe al liceo Seneca di via Stampini: dalla lite le tre 17enni sono passati alle botte e agli spintoni. E a scuola arrivano i carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

L'ingresso della sede di via Stampini del liceo Seneca, foto da Google Maps.

Rissa fra studentesse in un liceo di Roma: a separare le ragazze professori e compagni di classe. È successo a Roma, nel quartiere Aurelio in una delle sedi del liceo Lucio Anneo Seneca, in via Stampini. A picchiarsi sarebbero state tre studentesse diciassettenni, all'interno della classe, durante una giornata di scuola come tante, al rientro dalla pausa pasquale.

Cosa è successo in classe

I fatti sono avvenuti ieri, mercoledì 3 aprile 2024, in una delle classi del liceo, succursale del Seneca che ospita il liceo linguistico. Le tre stavano discutendo animatamente, come racconta il Corriere della Sera, quando la lite è degenerata. Dalle parole le ragazze sono passate alle mani in un attimo. Spintoni, schiaffi, botte. Si minacciavano tirandosi i capelli.

Preoccupati altri compagne e compagni di classe sono intervenuti per dividere le ragazze e sedare la rissa in corso. Con loro anche alcuni docenti: insieme sono riusciti a far tornare l'ordine.

L'arrivo dei genitori e il trasporto in ospedale

Non appena conclusa la rissa, sono stati allertati i genitori delle ragazze, tutte e tre ancora minorenni, che a loro volta hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto in breve tempo sono arrivati i militari della stazione Madonna del Riposo che hanno identificato le tre ragazze e hanno raccolto le prime dichiarazioni.

In via precauzionale sono poi state trasportate al policlinico Gemelli dove sono state sottoposte ad alcuni controlli: fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi. Molte le voci di corridoio che girano nelle ultime ore su quanto accaduto a scuola: secondo alcuni la lite potrebbe essere nata per le postazioni dei banchi.