Casal de’ Pazzi, ladro precipita da una palazzina: trovato con un proiettile sotto all’ascella Nel tardo pomeriggio di giovedì 27 gennaio un uomo è precipitato dal balcone di un palazzo in zona Città Giardino a Roma: una volta giunto in ospedale, i medici hanno trovato sul suo corpo una ferita di arma da fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nel tardo pomeriggio di giovedì 27 gennaio, verso le ore 18, nella zona di Casal de' Pazzi, in un complesso di palazzi in via Licopoli, un uomo è precipitato dal balcone di un condominio. Come si è scoperto in seguito, si tratta di un uomo di cittadinanza romena, pregiudicato, che si trovava sul palazzo per compiere qualche furto.

Sul luogo sono accorsi i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, che hanno ritrovato l'uomo riverso all'interno del giardino condominiale e il personale sanitario del 118 che ha immediatamente trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso: sul corpo sono state rinvenute numerose fratture, ma una volta in ospedale i medici hanno trovato un'altra ferita inaspettata. Nella giornata di oggi, primo febbraio 2022, come ha appreso Fanpage.it, l'uomo si trova ancora in rianimazione al policlinico Umberto I.

La ferita di arma da fuoco

Soltanto una volta arrivato in ospedale, il personale medico che lo ha preso in cura si è accorto della presenza di un foro all'altezza dell'ascella provocato da un colpo di arma da fuoco, ma fra il proiettile rinvenuto e la caduta dal palazzo non ci sarebbe alcun collegamento. Anzi, in realtà non si sa ancora in che modo e in quale circostanza l'uomo si sia procurato la ferita che, stando alle informazioni apprese da Fanpage.it, pur essendo molto recente, potrebbe risalire persino a qualche giorno prima della caduta a Casal de' Pazzi. Soltanto lui potrà chiarire questi dubbi: potrebbe essere da escludere, nel frattempo, l'ipotesi che la caduta stessa sia stata provocata dal colpo di arma da fuoco.