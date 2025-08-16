Circeo, 16enne ucciso: il pirata della strada accusato di omicidio stradale e omissione soccorso

Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso, l'uomo di 49 anni che la scorsa notte ha investito tra ragazzi sulla strada che collega il Circeo con Terracina. Un ragazzo di 16 anni, F.S. le sue iniziali, è morto in seguito al terribile impatto. Dopo aver travolto i tre giovani, il conducente dell'auto si è immediatamente dato alla fuga, senza prestare alcun soccorso. Poi, dopo un giorno, sarebbe stato individuato dagli agenti del Commissariato di Terracina, con il supporto del personale della Polizia stradale, dei militari dell'Arma dei Carabinieri e del personale della Polizia Locale di San Felice Circeo. Si tratta di un uomo di 49 anni, classe 1976, residente a Cassino e con precedenti di polizia alle spalle. Attualmente si trova nel carcere di Latina a disposizione delle autorità giudiziarie.

"La morte di un ragazzo così giovane, nel pieno della sua vita rappresenta una ferita incolmabile per la sua famiglia, per i suoi amici e per l'intera comunità. A nome mio, e dell'intera amministrazione comunale di Latina, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la più profonda vicinanza alla famiglia in questo momento di indicibile dolore. Non ci sono parole sufficienti per lenire una perdita così grande. Quanto accaduto nella notte di Ferragosto, lungo la provinciale che collega San Felice Circeo a Terracina, ci lascia sgomenti e ci impone una riflessione seria e dolorosa sulla sicurezza delle nostre strade e sul rispetto delle regole. Un plauso alle forze dell'ordine per aver rintracciato, a poche ore dall'accaduto, il conducente del veicolo che ha travolto e ucciso il sedicenne di Latina. Che la giustizia faccia il suo corso e che vengano accertate tutte le responsabilità", ha commentato la sindaca di Latina, Matilde Celentano.

Questo, invece, il commento di Giovanni Delle Cave, dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Aps della sede di Latina e Frosinone: "Morire a 16 anni ucciso da un pirata della strada: è una tragedia che lascia un vuoto incolmabile. Le parole spesso mancano di fronte a una simile perdita, e il dolore dei familiari e degli amici è immenso. La giovane età, la vita che sembrava piena di promesse spezzata troppo presto, rendono questa esperienza particolarmente straziante".