Cinque panettoni vegani da provare a Roma per Natale 2021 Il panettone è uno dei dolci tipici del Natale. Accanto alla versione tradizionale c’è quella senza latte né uova, adatta anche agli intolleranti. Ecco alcuni dei panettoni vegani più buoni di Roma scelti da Fanpage.it per voi.

A cura di Alessia Rabbai

Panettone vegano di Breaking Bread

Il panettone è un dolce tipico della tradizione natalizia italiana. C'è chi lo preferisce classico, con i canditi e l'uvetta, e chi invece ama sperimentare, provando ogni anno farciture con creme diverse, che vanno dal più comune cioccolato ai gusti pistacchio, nocciola, fino ad arrivare ai liquori e agli aromi più particolari. In commercio ci sono tante versioni di panettone, che rispondono ai gusti e alle esigenze di tutti: chi è intollerante a uova e latte oppure non li mangia per scelta, ci sono i panettoni vegani. Si tratta di dolci di Natale, disponibili in commercio sia artigianali che industriali, veramente molto simili nel sapore a quelli preparati con gli ingredienti tradizionali. Ecco un elenco con alcuni dei panettoni vegani più buoni a Roma. Per la maggior parte dei prezzi indicati si intende al chilo.

Panettone I Vegan

Uno dei negozi più noti di Roma dove comprare panettoni vegani è senz'altro I Vegan, punto di riferimento per vegani, vegetariani e intolleranti a latte e uova, non solo per dolci, ma anche per tanti altri tipi di prodotti. La scelta del panettone preferito è ampia e si tratta di dolci artigianali, vediamo alcuni: a marchio I vegan c'è il classico e con il caramello; caffe cioccolato cioccolato e arancia di Sapore di Sole e il panettone arancia e uvetta o amarena e cioccolato del Biscottificio Guerra.

Dove: Via Angelo Emo 125, Valle Aurelia

Leggi anche Quanto costa il pranzo di Natale e la cena della vigilia al ristorante Il Pagliaccio a Roma: il menu

Prezzo: da 10 euro



Panettone Breaking Bread

Il panettone artigianale di Breaking Bread è sofficissimo, lievitato naturalmente e farcito con tanti gusti diversi e personalizzabili. Quelli tra i quali scegliere sono classico uvetta e canditi, doppio cioccolato, mirtilli rossi e albicocche disidratate, fichi secchi e mandorle, pistacchio e cioccolato, solo pistacchio, datteri e cioccolato. Oltre al panettone è possibile acquistare il pandoro vegano classico oppure al cioccolato.

Dove: via degli Olivi 49, Centocelle

Prezzo: 18 euro

Dai Giulivi

La gelateria Dai Giulivi su prenotazione accanto ai panettoni e pandori classici prepara anche panettoni e pandori vegani. Si può scegliere tra gocce di cioccolato; canditi (entrambi 26 euro) oppure il panettone ripieno di gelato (36 euro).

Dove: Via dei Castani 92, Centocelle

Prezzo: panettone vegano da 26 euro, pandoro vegano 24 euro

Eden Caffè Garbatella

Il panettone vegano è disponibile su ordinazione anche da Eden Caffè Garbatella, dove lo trovaimo accanto ai panettoni tradizionali. È possibile ordinarlo classico, al cioccolato, oppure nella versione senza canditi.

Dove: Via Ignazio Persico 78

Prezzo: 28/30 euro

Vegustibus

Da Vegustibus vi aspetta il vostro dolce natalizio vegano, potete scegliere tra classico, gocce cioccolato, crema caramello, amarene canditi e ciococlato; arancia e uvetta. Disponibile anche il pandoro vegano.

Dove: via Giovanni Andrea Badoero 72, Garbatella

Prezzi: panettobne vegano da 20 euro, pandoro vegano 20,50