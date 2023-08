Cinque colpi messi a segno in dieci giorni: arrestato a Balduina il “rapinatore dai guanti rossi” Il modus operandi era sempre lo stesso: casco nero sul volto, guanti rossi e pistola puntata per farsi consegnare l’incasso. Così il malvivente aveva rapinato cinque supermercati, tra il 31 luglio e il 10 agosto. Lo scorso venerdì è stato arrestato un 54enne romano.

A cura di Teresa Fallavollita

Scarpe blu e casco nero con delle strisce bianche, la mascherina chirurgica sul viso. Pistola puntata contro i dipendenti, una volta intascato l’incasso faceva perdere le sue tracce per le vie della Capitale a bordo di uno scooter Sh grigio, in seguito risultato rubato. Sempre lo stesso modus operandi: a cambiare erano solo i target, 5 diversi supermercati in soli dieci giorni. Ma un dettaglio in particolare è rimasto impresso alle vittime delle rapine e agli agenti sulle sue tracce: il bandito durante ogni colpo indossava un paio di guanti rossi. L’uomo, 54 anni, è stato infine arrestato lo scorso venerdì, 11 agosto, in piazza della Balduina: è accusato di rapina, tentata rapina e porto abusivo d’arma clandestina.

Cinque le rapine dal 31 luglio

La prima rapina era stata messa a segno il pomeriggio del 31 luglio, in via del Castoro. L'uomo, il volto coperto dal casco nero e i guanti rossi a nascondere eventuali impronte digitali, è entrato in un supermercato e ha puntato la pistola contro il cassiere: "Dammi i soldi o sparo", l'efficace minaccia. Dopo aver ricevuto l'incasso, è scappato a bordo di uno scooter di colore grigio. Il secondo colpo appena due giorni dopo: il 2 agosto in un minimarket di viale Tirreno (Montesacro) il rapinatore ha messo in scena lo stesso identico piano ed è fuggito con un bottino di circa mille euro. Il 4 agosto è toccato a un supermercato in via San Cleto, a Montespaccato, mentre tre giorni dopo, lo scorso 7 agosto, il bersaglio è stata una sede in via Trionfale. L'ultimo colpo giovedì 10 agosto: il solito casco nero, guanti rossi e pistola alla mano, l'uomo ha svaligiato un market in piazza Nostra Signora di Guadalupe.

Le indagini e l'arresto

Allertati dalle numerose denunce ricevute nel giro di così poco tempo, appena dieci giorni, gli agenti si sono messi sulle tracce di quello che è stato denominato "il rapinatore dai guanti rossi": acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e sentiti numerosi testimoni, i poliziotti sono riusciti a delimitare approssimativamente il perimetro degli spostamenti del malvivente, stringendo il cerchio delle indagini nell'area di Roma nord.

Proprio in piazza della Balduina lo scorso venerdì gli agenti hanno avvistato uno scooter Sh grigio passare a tutta velocità: allertati, hanno cominciato a seguire il mezzo fino a che il conducente non ha accostato nei pressi di un market. L'uomo era intento a estrarre la pistola dalla sella quando è stato fermato, colto in flagrante. Trovati i guanti, ormai noti, e la pistola semiautomatica con matricola abrasa usata per minacciare i dipendenti. Sono ancora in corso le indagini per appurare se l'uomo abbia compiuto o meno altre rapine in passato, ma nel frattempo sono scattate le manette per un 54enne romano, con precedenti per furto e rapina: per lui, l'accusa è di rapina, tentata rapina e porto abusivo d'arma clandestina.