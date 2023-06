Cimitero del Verano, ragazzo di 20 anni danneggia dodici tombe: arrestato Ha danneggiato suppellettili funebri e statue sacre davanti a dodici tombe all’interno del Verano: alcune di queste, sono state private della testa. Per il ventenne è scattato l’arresto.

A cura di Beatrice Tominic

La segnalazione è arrivata ieri mattina, giovedì 8 giugno 2023: qualcuno stava passeggiando lungo i vialetti del Cimitero Monumentale del Verano, danneggiando statue e tombe. In breve tempo sono state allertate le forze dell'ordine e i carabinieri della vicina Stazione di Roma San Lorenzo si sono precipitati al cimitero per capire cosa stesse succedendo.

Una volta sul posto, hanno accertato la presenza di un ragazzo di 20 anni di origine tunisina che vive senza fissa dimora: sarebbe stato lui a danneggiare i complementi di arredo funebre e le statue sacre appartenenti a quelle che, dopo il primo sopralluogo, sono dodici diverse tombe. Come si vede nell'immagine in alto a destra, ad esempio, una delle statue davanti alle tombe del Verano sarebbe stata decapitata, come dimostra la presenza del carabinieri che tiene fra le mani quella che sembra essere la testa

L'intervento dei carabinieri al Verano

Una volta raggiunto il cimitero monumentale, i militari hanno trovato il ragazzo di 20 anni ancora all'interno del Verano, stava camminando nei vialetti intorno alle tombe e ai mausolei. I carabinieri si sono avvicinati a lui e lo hanno arrestato perché gravemente indiziato del reato di danneggiamento aggravato. Dopo aver ottenuto la denuncia querela, i militari hanno acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza interne e hanno passato al vaglio le immagini registrate.

Il ventenne è poi stato condotto in caserma e il giorno successivo, presso le aule di piazzale Clodio il Tribunale di Roma, gli è stato convalidato l'arresto: nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione in caserma, in attesa del giudizio.