Ciclista travolto da un'auto sulla Pontina: Grewal Gagandeep Singh morto in ospedale Grewal Gagandeep Singh, il ciclista travolto ieri mattina sulla Pontina, non ce l'ha fatta. L'uomo è morto per la gravità delle ferite riportate nello schianto.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta Grewal Gagandeep Singh, il ciclista di trentacinque anni investito ieri mattina sulla Pontina, nel territorio di Aprilia. L'uomo, travolto da una macchina verso le 7.30 del mattino, era stato ricoverato in condizioni disperate presso la clinica Città di Aprilia, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Purtroppo le ferite riportate nell'impatto con l'auto erano troppo gravi, e oggi il suo cuore ha smesso di battere.

L'incidente è avvenuto ieri mattina alle 7.30 al chilometro 44,700 della via Pontina. Grewal Gagandeep Singh era in sella alla sua bici e stava percorrendo la via sulla destra quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da una macchina. L'uomo è stato sbalzato violentemente a terra e ha perso subito conoscenza. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso e ha lanciato l'allarme, con i soccorritori del 118 che hanno attivato immediatamente l'ambulanza per portarlo in ospedale il più velocemente possibile. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Stradale, che devono capire cosa sia accaduto e la dinamica del sinistro. Dalle prime informazioni sembra che al momento dello schianto fosse in corso una forte pioggia, cosa che potrebbe aver limitato di molto la visibilità. Come da prassi in questi casi, sarà molto probabilmente aperta un'indagine per omicidio stradale, al fine di disporre tutti gli accertamenti necessari.