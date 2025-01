video suggerito

Ciclista finisce fuori strada, grave incidente oggi a Tivoli Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, intorno alle 11 di oggi, domenica 26 gennaio, un ciclista è uscito di strada mentre era in compagnia di altre persone. È ricoverato a Tivoli in gravi condizioni.

A cura di Enrico Tata

Incidente a Tivoli, provincia di Roma: un ciclista è uscito dal sentiero e ha fatto un volo di diversi metri lungo la strada Colle Ripoli. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Tivoli.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, intorno alle 11 di oggi, domenica 26 gennaio, un ciclista è uscito di strada mentre era in compagnia di altre persone. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con un elicottero e gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Gli operatori lo hanno individuato e lo hanno soccorso, stabilizzandolo e portandolo a mano, per alcune centinaia di metri su una barella fino all'ambulanza del 118.

Gli operatori lo hanno preso in cura per sospette fratture multiple agli arti inferiori e lo hanno accompagnato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli, dov'è tuttora ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.

Su Facebook il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS scrive:

Siamo intervenuti stamattina su Monte Ripoli nel comune di Tivoli (RM) per soccorrere un ciclista caduto durante una uscita in mountain bike.Immediatemente raggiunto da una squadra e dal medico rianimatore del Soccorso Alpino è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato a spalla fino alla strada asfaltata dove è stato preso in carico dall'autoambulanza del 118.Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco