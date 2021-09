Ciclista 42enne trovato morto in strada a Vitinia: ipotesi malore Sarebbe stato un malore improvviso che lo ha colto mentre andava in bicicletta in via Frassinoro in zona Vitinia a Roma ad uccidere un ciclista 42enne trovato senza vita in strada. Il personale sanitario giunto in ambulanza non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i vigili per i rilievi.

A cura di Alessia Rabbai

Un ciclista è stato trovato morto in strada in via Frassinoro in zona Vitinia a Roma. Il rinvenimento risale all'alba di oggi, venerdì 3 settembre. La persona deceduta è un quarantaduenne di nazionalità bengalese, del quale non è stata ancora resa nota l'identità e per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 6 quando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo IX Eur sono intervenuti all'altezza dell'incrocio con via Castiglion de' Pepoli a seguito della segnalazione di una persona morta. Una volta sul posto i vigili hanno constatato che accanto al corpo esanime riverso a terra c'era una biciletta e hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ciclista morto a Vitinia: ipotesi malore

L'ipotesi è che il quarantaduenne sia stato colto da un malore improvviso mentre pedalava in strada, che gli è purtroppo risultato fatale. Inutile l'intervento del personale sanitario in ambulanza. Per lo svolgimento delle operazioni via Lago Santo è stata temporaneamente chiusa dall'intersezione con via di Mezzocammino e via Frassinoro, fino all'altezza di via Sarsina. Data l'ora non si sono registrate particolari ripercussioni al traffico. Terminate le verifiche la salma è statat trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami faranno luce sulle cause che hanno provocato il decesso. La strada è stata poi riaperta regolarmente e la situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata.