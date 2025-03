video suggerito

Ci si può sposare nella chiesa di Villa Ada: una location da sogno per i matrimoni laici a Roma Le location per matrimoni laici a Roma: da oggi ci si può sposare anche nella chiesetta sconsacrata di Villa Ada, recentemente restaurata e aperta al pubblico. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La splendida chiesetta sconsacrata del Divino Amore a Villa Ada diventa location per matrimoni laici a Roma. Appena restaurata e restituita ai cittadini, oggi si è celebrata la prima cerimonia. Arianna e Tomas Ramon hanno pronunciato il fatidico sì e a unirli in matrimonio è stata la presidente del II Municipio Francesca Del Bello.

Stando a quanto comunica il Campidoglio, la chiesa è di origine seicentesca e inizialmente dedicata al culto dei martiri aria e Crisanto. In stato di abbandono per decenni, nel 1957 è diventata di proprietà di Roma Capitale e destinata, nel 2023, alla celebrazione di cerimonie laiche. I lavori di restauro sono stati finanziati con 831mila euro di fondi Pnrr e hanno consentito di riportare alla luce dipinti murari, superfici decorate, stucchi e superfici in marmo. La pavimentazione in marmo, inoltre, è stata ricostruita come in origine. Il parapetto di legno della balconata interna è stato sostituito con un rivestimento in vetro.

La gestione della nuova struttura è affidata al Municipio Roma II e le tariffe per le cerimonie saranno le stesse delle altre sale comunali autorizzate ad ospitare matrimoni laici. Le altre location sono per il momento le seguenti:

Sala Rossa del Campidoglio,

Complesso Vignola Mattei di via Valle delle Camene,

Sala Azzurra di Ostia

Sala Chiaraviglio di Villa Farinacci.

"Oggi aggiungiamo un altro tassello della riqualificazione di Villa Ada che è in corso anche sul verde e i viali. La ex Chiesa del Divino amore non solo è stata restaurata ma svolgerà la funzione di sala cerimonie e matrimoni laici. E' importante perché c'è molta domanda in tal senso, e serviva un luogo in più al servizio di tutta la città. Il Municipio ha deciso di adibirla anche per i funerali laici", ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Sono molto contento che questo bellissimo edificio, restaurato e recuperato, sia a disposizione di tutti i cittadini, affiancandosi a tutte le altre location di Roma Capitale dove chi vuole può sposarsi con rito laico. Da oggi a Roma c'è un nuovo meraviglioso luogo per dirsi di sì", è stato invece il commento dell'assessore Bugarini.