“Ci penso io, abbiamo tutto”, aiutano i clienti e il negozio di casalinghi va virale su Tik Tok Si chiamano Angela e Ale e hanno un megastore di casalinghi a Roma. Da gennaio pubblicano regolarmente video in cui aiutano i loro clienti nella ricerca dell’acquisto perfetto: su Tik Tok contano più di 100mila followers.

A cura di Beatrice Tominic

Immagini dai video Tik Tok di An Megastore.

Ragazzi e ragazze in cerca di vestiti, scarpe, oggetti per automobili, dispositivi elettronici: a Roma c'è chi risolve ogni sfida impossibile. Sono Ale e Angela, proprietari dell'An Megastore, il grande magazzino con i prodotti più disparati in via Giacomo Bove, in zona Ostiense. I due, originari della Cina, riescono a soddisfare ogni esigenza dei loro clienti. E lo raccontano su Tik Tok.

"Ale, me devi da ‘na mano". O, ancora: "Angela, mi serve il tuo aiuto". Iniziano così i clienti in cerca della soluzione ideale al loro problema. E Ale e Angela, a turno, riescono a soddisfare ogni loro richiesta. Il loro tormentone? "A te ci penso io, noi abbiamo tutto".

L'arrivo su Tik Tok

Sono approdati su Tik Tok lo scorso gennaio e, in meno di cinque mesi, sono arrivati a contare più di 100mila followers: 104mila e mezzo, per la precisione. "Un posto così enorme non lo hai mai visto, è impossibile: c'è tutto. Dimme ‘na cosa: c'è", si sente dire nel primo video pubblicato da uno dei loro clienti.

Dopo qualche video in cui mostravano alcuni dei prodotti esposti e in cui prendevano bonariamente in giro i clienti, da quello che combina sempre danni a chi si perde nel negozio fino a quello che tocca tutto, anche i proprietari si sono mostrati alle telecamere del social network. Ci hanno messo la faccia: sono proprio loro, ogni volta, a salvare i clienti. "Mi hanno detto che qui avete tutto, vediamo se è vero": è così che inizia la sfida.

Che si tratti di regali all'ultimo minuto e con budget limitato o di outfit per ogni occasione, Angela e Ale sanno trovare la scelta giusta. E così, appena cambia l'inquadratura, li vediamo agitare il vestito perfetto per l'aperitivo in piscina o l'oggetto particolare che è stato appena richiesto. E anche qualcosa di più. Dopo aver chiesto una cassa da portare a spalla per ascoltare la musica, ad esempio, in uno dei video pubblicati ne viene mostrata una con le luci e il trolley. "Così ‘nte fai male alla schiena", spiega Ale.