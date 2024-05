video suggerito

“Chiuso per lutto”: è morta Severina la madre di Gabriele Bonci La triste notizia sui social del panificatore e pizzaiolo romano. Fino a lunedì rimarrà chiusa Pizzarium e gli altri locali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Chiuso per lutto. Questa è la triste comunicazione data ai clienti delle sue legendarie pizzerie da Gabriele Bonci tramite il suo profilo social e quello della sua prima creatura, Pizzarium. La ragione è che è venuta a mancare Severina, la mamma del pizzaiolo che spesso aveva omaggiata con post sui social e dedicandogli alcune delle sue creazione, e a cui era legato da un profondo affetto.

“Siamo dispiaciuti di dover comunicare che purtroppo Severina, la mamma di Gabriele, è mancata improvvisamente. Entrambi i nostro punti vendita resteranno chiusi per lutto. Tutto tornerà alla normalità "la prossima settimana”, si legge nelle stories Instagram pubblicate nella giornata di ieri. Proprio alla mamma Severina di deve tanta della passione di Bonci per la cucina e gli impasti.

Gabriele Bonci si è affermato negli ultimi quindici anni come uno dei migliori pizzaioli e panificatori italiani, muovendosi sempre a cavallo tra l’innovazione e il recupero di grani e tecniche antiche da far sopravvivere. Tutto inizia nel 2003 quando apre in Prati una piccola pizzeria a taglio, Pizzarium, che diventerà una meta obbligata per tutti gli amanti della pizza, e che darà nuovo impulso alla valorizzazione di un prodotto come la pizza in teglia.

Bonci è diventato anche un personaggio televisivo e dello spettacolo, portando la sua passione per la lievitazione e per la pizza sul piccolo schermo a cominciare dalle presenze alla prova del cuoco, fino a condurre il suo programma Pizza Hero. E poi i libri di ricette, le interviste e le tante aperture anche all’estero di locali con il suo marchio e la sua impronta.